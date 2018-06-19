Саперы очистят монастырь XV века в Орловской области от опасных предметов времен войны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Саперы очистят территорию Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря, основанного в начале XV века в городе Болхов Орловской области, от обнаруженных там опасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Военные инженеры при осмотре выявили большое количество осколков и, возможно, неразорвавшихся снарядов. Инженерно-саперное подразделение приступит к очистке территории", - сказали в пресс-службе.

Специалистам предстоят работы на площади более 3,5 га. Точное количество привлеченных к ним саперов определится перед началом расчистки этих земель.

На этой территории планируется построить храм и разбить парк.

Женский монастырь основан в XV веке. В начале XVII века был разрушен поляками и после восстановлен по приказу царя Михаила Федоровича. Во время Великой Отечественной войны монастырь был значительно разрушен. Сохранились только Троицкий собор, построенный в 1668 году по образу Успенского собора Московского Кремля, старинные могильные плиты и часть монастырской стены.