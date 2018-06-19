ВЦИОМ: две трети жителей России считают нужным сократить повседневные траты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)", - отмечают социологи.

По данным последнего опроса, почти половина (48%) респондентов заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк (51% в феврале). Почти треть (30%) опрошенных считают, что вклады из банков сейчас лучше забрать.

Индекс кредитного доверия, демонстрирующий насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, остался на уровне прошлых месяцев (30 п. в мае, 32 п. в марте и апреле, при диапазоне от 10 до 90 п.). Только 18% респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов, не готовы взять кредит в банке 67% россиян. Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, составил 41 п. в мае, что соответствуют уровню начала года (при диапазоне от 10 до 90 п.). Половина опрошенных (52%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, треть (29%) придерживается обратного мнения.

"Последние показатели розничного оборота дают повод для осторожного оптимизма, однако картина, сложившаяся в общественном сознании, не столь однозначна. Общество настраивается тратить поменьше, а оставшиеся деньги - доверить банку. Проявятся ли эти настроения в реальном поведении домохозяйств? Станет ясно в ближайшие месяцы", - комментирует результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 года. Объем выборки 2000 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.