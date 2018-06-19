Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности не поддержал законопроект о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране и рекомендовал его отклонить.

В конце апреля руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов совместно с коллегой по фракции Олегом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предложили приравнять зарплаты депутатов Госдумы и членов Совета Федерации к средней по стране. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил тогда, что инициативу необходимо тщательно обсуждать, но предложил дополнить ее положением о лишении фракционных лидеров полагающихся им привилегий.

"С моей точки зрения, концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, и я предлагаю комитету данную инициативу отклонить", - сказал член комитета по регламенту Сергей Фабричный на заседании во вторник.

Он отметил, что повышенное материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Госдумы "обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли". Также он подчеркнул, что сенаторы и депутаты обязаны уделять значительное внимание работе с избирателями и делают это.

Все члены комитета согласились с отрицательным заключением на законопроект, кроме первого зампреда комитета по регламенту Светланы Горячевой, которая воздержалась при голосовании за это решение.

О законопроекте

Разработчики законопроекта напоминают, что в настоящее время сенаторы и депутаты получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2016 году размер ежемесячной зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной платы по России.

Законопроектом предлагается "закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы устанавливается в размере средней заработной платы по РФ, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей". Кроме того, законодатели предлагают "отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми сегодня пользуются парламентарии, но сохранить ежемесячную доплату к пенсии тем из них, кому она назначена до того, как закон вступит в силу".

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.