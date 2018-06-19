В ЕАО оштрафовали больницу, где скончались пациенты психинтерната

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Областная больница Биробиджана, в которой скончались восемь пациентов из психинтерната, оштрафована по решению суда. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Еврейской автономной области.

"Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Постановлением Биробиджанского районного суда ЕАО ОГБУЗ "Областная больница" признана виновной в совершении данного административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, сумма штрафа составит 150 тыс. рублей.

Сообщается, что в ходе проверки установлены факты оказания медицинской помощи пациентам, поступившим с диагнозом "пневмония" тяжелого течения с нарушением порядка и стандарта. Некоторым пациентам ряд лабораторных и диагностических исследований не проводились.

"Некоторые пациенты длительное время при тяжелом течении болезни не переводились из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации", - добавили в ведомстве.