Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЕАО оштрафовали больницу, где скончались пациенты психинтерната

Общество
19 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Областная больница Биробиджана, в которой скончались восемь пациентов из психинтерната, оштрафована по решению суда. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Еврейской автономной области.

"Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Постановлением Биробиджанского районного суда ЕАО ОГБУЗ "Областная больница" признана виновной в совершении данного административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, сумма штрафа составит 150 тыс. рублей.

Сообщается, что в ходе проверки установлены факты оказания медицинской помощи пациентам, поступившим с диагнозом "пневмония" тяжелого течения с нарушением порядка и стандарта. Некоторым пациентам ряд лабораторных и диагностических исследований не проводились.

"Некоторые пациенты длительное время при тяжелом течении болезни не переводились из терапевтического отделения в отделение анестезиологии и реанимации", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Еврейская автономная область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
5
Следующая акция "День без турникетов" пройдет в Москве 19-21 июля
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости