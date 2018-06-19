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Медведев: каждый концерт Рождественского был настоящим событием в мире музыки

Общество
19 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Глава правительства РФ заявил, что смерть Геннадия Рождественского является невосполнимой утратой для российской культуры

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной дирижера, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии России Геннадия Рождественского. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте кабмина РФ.

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Биография дирижера Геннадия Рождественского

"Уход таких талантливых, неординарных людей - это всегда невосполнимая утрата для российской культуры. <...> Безукоризненное исполнительское мастерство, уникальная техника, умение передать слушателю эмоции музыкальных шедевров - все это делало каждый концерт Геннадия Николаевича настоящим событием в мире музыки", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что выдающегося дирижера, пианиста, автора музыкальных сочинений любили миллионы поклонников классической музыки из самых разных стран. "Его ценили и как прекрасного педагога, который щедро делился своими знаниями с молодым поколением артистов", - добавил премьер.

Советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88 году жизни. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

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