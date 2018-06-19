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Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

Общество
19 июня, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Кроме того, закон предусматривает увеличение тарифа на получение этого документа гражданами в возрасте до 14 лет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации.

Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации.

Законом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит 3 тыс. рублей.

"Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета на более чем 42% от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1 054,39 руб. - прим. ред.). Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип [нового поколения], вырастут в среднем на 1 тыс. рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

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