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Прокуратура не подтверждает сообщения о снижении зарплат в больнице амурского Белогорска

Общество
19 июня, 11:53 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 19, июня. /ТАСС

Ранее медперсонал больницы пожаловался на снижение зарплат Владимиру Путину во время "Прямой линии"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области не нашла подтверждения поступившим в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жалобам на снижение заработной платы сотрудникам больницы города Белогорска. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

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Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучала информация, что после выборов зарплату бюджетникам якобы срезали до прошлогоднего уровня. В частности, на это пожаловался медперсонал больницы города Белогорска в Амурской области.

"Жалобы, которые были озвучены в ходе "Прямой линии" с президентом на нарушение законодательства в больнице города Белогорска, в ходе прокурорской проверки не подтверждаются", - сказал Бурсянин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области организовала выездную проверку по информации, поступившей в ходе "Прямой линии", совместно со специалистами министерства здравоохранения области, Государственной инспекции труда в Амурской области. Представители ведомств проверяли исполнения требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы сотрудникам Белогорской больницы.

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