Прокуратура не подтверждает сообщения о снижении зарплат в больнице амурского Белогорска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области не нашла подтверждения поступившим в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным жалобам на снижение заработной платы сотрудникам больницы города Белогорска. Об этом во вторник сообщил ТАСС старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучала информация, что после выборов зарплату бюджетникам якобы срезали до прошлогоднего уровня. В частности, на это пожаловался медперсонал больницы города Белогорска в Амурской области.

"Жалобы, которые были озвучены в ходе "Прямой линии" с президентом на нарушение законодательства в больнице города Белогорска, в ходе прокурорской проверки не подтверждаются", - сказал Бурсянин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области организовала выездную проверку по информации, поступившей в ходе "Прямой линии", совместно со специалистами министерства здравоохранения области, Государственной инспекции труда в Амурской области. Представители ведомств проверяли исполнения требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы сотрудникам Белогорской больницы.