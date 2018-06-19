Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личного автотранспорта 19 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Синоптики прогнозируют ливень. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Днем и в вечерний час пик возможно осложнение движения - лучше пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 19 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Пройдут дожди с грозами. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.