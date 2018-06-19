Патрушев передаст музею в Гатчине 16 похищенных в годы войны картин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 20 июня примет участие в церемонии торжественной передачи 16 картин из исторической коллекции Гатчинского дворца музею-заповеднику "Гатчина". Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Возвращение экспонатов - это результат скоординированной работы ряда министерств, ведомств и организаций по поиску музейных фондов, похищенных в годы Великой Отечественной войны из Гатчинского дворца-музея", - говорится в сообщении. Не эвакуированные в начале войны, эти произведения до сегодняшнего дня считались утраченными.

В Совбезе напомнили, что в Стратегии национальной безопасности России одной из угроз нацбезопасности в области культуры назвали противоправные посягательства на объекты культуры.

"Укреплению национальной безопасности в области культуры способствует улучшение материально-технической базы организаций культуры, использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества", - подчеркнули в пресс-службе.