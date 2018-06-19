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Следующая акция "День без турникетов" пройдет в Москве 19-21 июля

Общество
19 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В рамках акции предприятия столицы пускают москвичей взглянуть на работу производственных технологий

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Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следующая городская акция, в рамках которой москвичи могут в свободном доступе посетить столичные промышленные предприятия, пройдёт в городе с 19 по 21 июля. Об этом во вторник сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин на отраслевом совещании с машиностроительными предприятиями города.

"Следующая акция ["День без турникетов"] пройдет [в Москве] с 19 по 21 июля. Мы приглашаем столичные предприятия открыть свои двери для того, чтобы москвичи смогли увидеть технологии производства продукции", - сказал Фурсин.

Ранее он в интервью ТАСС сообщал, что власти Москвы запустят на портале "Активный гражданин" проект, где москвичи смогут выбрать наиболее интересные столичные промышленные предприятия, которые хотят посетить.

В прошлой акции "День без турникетов", которая проходила в Москве с 11 по 12 мая, приняло участие порядка 10 тыс. столичных жителей и около 70 городских предприятий.

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