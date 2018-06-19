Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов: концепции по развитию Крыма должны согласовываться с региональными властями

Общество
19 июня, 12:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, июня. /ТАСС

Глава республики считает, что подрядчики не выезжают со своих мест проживания и не выполняют свою работу должным образом при составлении дистанционного плана

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Концепции по развитию Крыма должны в первую очередь согласовываться с региональными властями и утверждаться на федеральном уровне, а не составляться дистанционно, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

Ранее СМИ сообщали, что специалисты Российского института народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) разработали концепцию о придании Южному берегу Крыма охранного статуса и передачи наиболее ценных курортных территорий под прямое управление федеральному центру.

"Подобные программы должны не составляться дистанционно, а утверждаться на федеральном и региональном уровнях. Как правило, программы, которые пишутся дистанционно без выезда в Республику Крым, реализованы не будут. У нас уже есть подобные примеры, в частности, генпланы городов и районов. Подрядчики не выезжают со своих мест проживания и не выполняют свою работу должным образом", - приводит слова Аксенова пресс-служба.

Глава республики отметил, что о концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, слышит впервые. "Я в первый раз об этом слышу. Думаю, если вы спросите в федеральном правительстве, то там об этом тоже никто не знает. Ни на одном совещании с профильными вице-премьерами такой вопрос не поднимался, о подобных рабочих группах нам неизвестно", - сказал он.

В концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, утверждается необходимость придания Южному берегу Крыма - в пределах территории городских округов Алушта, Судак и Ялта - охранного статуса и передачи наиболее ценных курортных территорий под прямое управление из федерального центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
2
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости