Аксенов: концепции по развитию Крыма должны согласовываться с региональными властями

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Концепции по развитию Крыма должны в первую очередь согласовываться с региональными властями и утверждаться на федеральном уровне, а не составляться дистанционно, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

Ранее СМИ сообщали, что специалисты Российского института народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) разработали концепцию о придании Южному берегу Крыма охранного статуса и передачи наиболее ценных курортных территорий под прямое управление федеральному центру.

"Подобные программы должны не составляться дистанционно, а утверждаться на федеральном и региональном уровнях. Как правило, программы, которые пишутся дистанционно без выезда в Республику Крым, реализованы не будут. У нас уже есть подобные примеры, в частности, генпланы городов и районов. Подрядчики не выезжают со своих мест проживания и не выполняют свою работу должным образом", - приводит слова Аксенова пресс-служба.

Глава республики отметил, что о концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, слышит впервые. "Я в первый раз об этом слышу. Думаю, если вы спросите в федеральном правительстве, то там об этом тоже никто не знает. Ни на одном совещании с профильными вице-премьерами такой вопрос не поднимался, о подобных рабочих группах нам неизвестно", - сказал он.

В концепции, разработанной экспертами РАНХиГС, утверждается необходимость придания Южному берегу Крыма - в пределах территории городских округов Алушта, Судак и Ялта - охранного статуса и передачи наиболее ценных курортных территорий под прямое управление из федерального центра.