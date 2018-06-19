В Австралии умер старейший на планете орангутан

СИДНЕЙ, 19 июня. /ТАСС/. Старейший в мире суматранский орангутан - самка по кличке Пуан умерла в зоопарке города Перт в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Пуан была не только старейшим обитателем нашего учреждения, она была нашим талисманом, - отмечает главный специалист зоопарка по приматам Холли Томсон. - Именно с Пуан началась наша программа по искусственному размножению человекообразных обезьян, и ей принадлежит особая роль в успехе этого начинания".

По информации зоопарка, Пуан является матерью 11 орангутанов, 54 потомка самки проживают в зоопарках по всему миру.

Отмечается, что среди орангутанов до глубокой старости доживают именно самки. До Пуан самой старой на планете считалась поживающая в зоопарке Phoenix Zoo в Фениксе (штат Аризона, США) орангутан по кличке Дачис, которая умерла в возрасте 52 лет от злокачественной лимфомы.