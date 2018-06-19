В заказнике Астраханской области родились два сайгака-альбиноса

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники государственного природного заказника "Степной" в Лиманском районе Астраханской области при осмотре территории обнаружили двух маленьких белых сайгаков. Эти антилопы считаются исчезающим видом, и рождение сайгачат-альбиносов в заказнике зафиксировано впервые, сообщили во вторник журналистам в региональной службе природопользования и охраны окружающей среды.

До 2014 года мировая численность сайгаков стабильно снижалась: в частности, популяция в северо-западном Прикаспии сократилась за 20 лет почти в 50 раз - с 250 тыс. до 4,5 тыс. особей. В настоящее время сайгаки обитают только в Казахстане, на западе Монголии, в России (в Калмыкии и Астраханской области) и Узбекистане. Вместе с тем в начале этого года сообщалось, что за последние три года, благодаря борьбе с браконьерством, численность сайгаков в Астраханской области выросла в 1,5 раза - до 6-7 тыс. особей. В прошлом году сайгак был занесен в Красную книгу РФ.

"В заказнике "Степной" были обнаружены два сайгачонка-альбиноса, родившиеся у самок с обычным окрасом (желтовато-рыжим - прим. ТАСС). Это первый зарегистрированный подобный случай в заказнике. Сайгаки-альбиносы встречаются в основном среди новорожденных. Само же появление на свет реликтовых антилоп непривычного цвета фиксируется раз на 5-10 тыс. случаев", - уточнили в службе.

Там же отметили, что рождение белых сайгачат регистрировалось в 2007 в государственном природном биосферном заповеднике "Черные земли" в Калмыкии и в 2010 году, когда фотограф заснял только что родившегося белого сайгачонка в дикой природе. Среди взрослых сайгаков альбиносы встречаются очень редко. Из-за отсутствия маскирующей окраски животные резко выделяются как на фоне ландшафта, так и среди своих сородичей, чем быстро привлекают внимание хищников.

Заказник "Степной" расположен на границе Астраханской области и Калмыкии. Его территория свыше 85 тыс. га. Здесь сохранились редкие виды птиц, млекопитающих, растений. На создание природного заказника повлиял факт резкого сокращения численности поголовья сайгака в 1990-х годах.