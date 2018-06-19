Исследование: большая часть стрелкового оружия в мире находится в частной собственности

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Подавляющая часть стрелкового оружия в мире находится в частной собственности, сообщается в отчете Small Arms Survey ("Исследование по обороту стрелкового оружия") Женевского института международных отношений и развития.

В 2017 году этот показатель составил 85% от более чем 1 млрд зарегистрированных единиц оружия, а также оружия, находящегося в нелегальном пользовании.

13% находятся в вооруженных силах, а оставшиеся 2% - в ведении правоохранительных органов. В конце прошлого года лишь физическими лицами было зарегистрировано около 100 млн из 857 млн единиц оружия. В 2006 году этот показатель был ниже на 32% и составлял 650 млн.

По данным исследователей, самой "вооруженной" страной являются США (120,5 единиц оружия на 100 жителей). За ними следуют Йемен (52,8), Черногория и Сербия (по 39,1), а также Канада и Уругвай (по 34,7). Наименьшее количество оружия в частных руках оказалось во Франции, Германии, Ираке (по 19,6) и Люксембурге (18,9).

В целом в США находится в обороте 393,3 млн единиц легального и нелегального оружия, в Индии - 71,1 млн, в Китае - 49,7 млн и Пакистане - 43,9 млн. Россия занимает в этом списке пятую строчку - 17,6 млн. Наименьшее количество оружия отмечено в Колумбии (5 млн), на Украине (4,4 млн), в Афганистане (4,3 млн), Египте (3,9 млн) и на Филиппинах (3,8 млн).

Как подчеркивают эксперты, все их данные лишь приблизительны: собрать информацию по нелегальному обороту оружия не представляется возможным. Подобные подсчеты производились с учетом национального законодательства, культуры обращения с оружием и истории страны.