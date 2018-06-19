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Туристско-рекреационный кластер за 4,7 млрд рублей планируют создать в Карелии

Общество
19 июня, 14:12 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Он может открыться до 2025 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии планируют создать туристско-рекреационный кластер "Легенды Карелии" с общим объемом финансирования в 4,7 млрд рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен.

"Основная идея кластера "Легенды Карелии" - прилетевшим в Петрозаводск туристам в течение двух-трех часов предоставить возможность отдыха. Кластер планируется создать до 2025 года, планируемый объем инвестиций - 4,7 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей - это деньги частных инвесторов. Проект планируется реализовать в рамках новой федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", - сказал Лесонен.

По его словам, из-за неразвитой инфраструктуры в регионе территория около Онежского озера и часть территории у Ладожского озера используются слабо. Так, за счет привлечения денег из федерального бюджета планируется построить дорогу к деревне Оятевщина, находящейся напротив острова Кижи. Ее появление поможет ощутимо снизить транспортные расходы туристов при посещении музея- заповедника и увеличить турпоток в данном направлении. "Кижи будут одной из доминант, точек притяжения туристов в рамках кластера", - пояснил он.

Рядом с аэропортом предлагается построить дорогу до вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко, по которой туристы смогут добраться на оленьих или собачьих упряжках. В селе Деревянное Прионежского района, по словам министра, появится стоянка и заправка для маломерных судов. "Инвестор сейчас получает кредит на 500 млн рублей. Появление марины позволит создать инфраструктуры для тех, кто путешествует по воде", - сказал министр.

По его словам, также планируется обустроить территорию у находящихся в Пиктярантском районе водопадов и сделать их доступными объектами показа. "Всего в составе кластера планируется создать 17 крупных туристских центров, связанных между собой транспортными и туристскими маршрутами. Ожидаемый годовой прирост потока туристов за счет "Легенд Карелии"- 250 тыс. человек", - добавил Лесонен.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Туристов готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов, баз отдыха и гостевых домов, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест.

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