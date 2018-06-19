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Мэрия Москвы получила от "Яблока" заявку на митинг против повышения пенсионного возраста

Общество
19 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Активисты планируют митинг 3 июля

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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы получили от представителей политической партии "Яблоко" заявку на проведение 3 июля в центре столицы митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кабинет министров 14 июня одобрил законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. Пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

"Получена заявка от московского регионального отделения политической партии "Яблоко" на проведение 3 июля митинга против повышения пенсионного возраста. Место проведения - Суворовская площадь. Время - с 19:00 до 21:30. Количество участников - до 300 человека человек", - сказал собеседник агентства.

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Ранее мэрия получила от оппозиции заявку на проведение 4 июля в центре города митинга против пенсионной реформы.

В связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления в свою очередь будут согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.

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