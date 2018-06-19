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Более 12 тыс. школьников из КЧР отдохнут летом в санаториях и лагерях отдыха

Общество
19 июня, 14:50 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, июня. /ТАСС

Глава КЧР Рашид Темрезов поручил вице-премьерам региона проверить качество организации летнего отдыха детей

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Глава КЧР Рашид Темрезов

Глава КЧР Рашид Темрезов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил вице-премьерам республики лично проверить безопасность и качество организации летнего отдыха детей в загородных лагерях республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам встречи Темрезова с заместителями председателя регионального правительства Хызыром Чеккуевым и Джанибеком Суюновым.

"Глава республики поручил вице-премьерам в ближайшее время лично проехать по всем загородным объектам детского отдыха и совместно со специалистами проверить качество организации питания детей, их безопасности, условия проживания. Особое внимание, по мнению Темрезова, надо обратить на организацию воспитательного процесса и досуг детей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что этим летом организованными формами отдыха в республике будут охвачены более 12 тыс. детей и подростков. "Это не считая детских и молодежных групп, которые будут самостоятельно отдыхать на территории Карачаево-Черкесии", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что летом в КЧР будут работать более 100 летних оздоровительных учреждений, из них 101 лагерь с дневным пребыванием детей при общеобразовательных школах. Школьники КЧР также отдохнут в пяти загородных летних лагерях и одном палаточном лагере, который будет разбит в Архызском ущелье.

Планируется отдых и оздоровление детей республики и в санаториях за пределами региона. В частности, в города Кавказских Минеральных Вод и Кабардино-Балкарии будут направлены 335 человек, на побережье Черного моря - 300 детей. В детских лагерях этим летом отдохнут 300 детей-сирот и 250 детей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным министерства труда и соцразвития Карачаево-Черкесии, на летнюю оздоровительную кампанию в этом году, как и в 2017, выделено более 50 млн рублей.

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