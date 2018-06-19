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"Яндекс" вернул скверу в Калининграде официальное название

Общество
19 июня, 14:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, июня. /ТАСС

Вместо Сквера 70-летия Калининградской области на карту нанесли Биржевой сквер

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КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. "Яндекс" в ответ на обращения общественников вернул в Калининграде официальное название Скверу 70-летия Калининградской области в центре города и удалил со своей карты немецкое название улицы, прилегающей к этому месту отдыха, сообщил ТАСС во вторник исполнительный директор общественной организации "Русская община Калининградской области" Максим Макаров.

"До сегодняшнего дня Сквер 70-летия Калининградской области, получивший это название решением городского совета депутатов 14 сентября 2016 года, был обозначен на карте поисковой системы "Яндекс" как Биржевой сквер, а часть Старопрегольской набережной, рядом со сквером, вдоль реки Преголи, вдруг начала называться Биржевой улицей, именно так - Borsen strase - назывался этот участок набережной в довоенный, германский период города, бывшего Кенигсберга", - сказал он.

По словам Макарова, эти "топонимические новации" на карте "Яндекса" вызвали недовольство общественности. "Это недовольство стало особенно сильно, когда на нескольких интернет-ресурсах было организовано онлайн-голосование за имя нового сквера (в числе шести предлагаемых вариантов был и Биржевой), будто забыли о том, что этот сквер уже полтора года официально именован как Сквер 70-летия Калининградской области", - говорит он.

По его словам, свое несогласие с предлагаемым новым названием сквера общественные организации выражали и в письмах на имя губернатора, и в обращениях к главе города.

"Поисковая система "Яндекс" после обращения общественников удалила несуществующее название сквера Биржевой и аналогичное немецкое название улицы", - подчеркнул Макаров.

Он также отметил, что по просьбе Русской общины Калининградской области компания "Яндекс" рассмотрит вопрос об удалении в "Яндекс.Карты" немецких, но не существующих на сегодня названий районов бывшего Кенигсберга. "Пусть они - Кнайпхоф, Лебенихт и другие - остаются в исторических книгах, альманахах, но не в российских ресурсах, где вполне достаточно современных названий. Что и исторически справедливо", - подчеркнул Макаров.

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