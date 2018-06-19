Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 тыс. многодетных семей получат земельные участки в Башкирии к 2019 году

Общество
19 июня, 15:01 UTC+3 УФА УФА 19, июня. /ТАСС

Всего в республике проживает более 51 тыс. многодетных семей, и почти 30 тыс. из них уже получили участки, сказал глава региона Рустэм Хамитов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают обеспечить земельными участками более 20 тыс. многодетных семей к следующему году, сообщил во вторник в ходе совещания глава республики Рустэм Хамитов.

Ранее в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным мать троих детей Наталья Журова из Томска рассказала президенту, что стоит в очереди на получение земельного участка с 2010 года. Путин, в частности, ответил, что выделяемая земля должна быть пригодна для строительства и обеспечена необходимой инфраструктурой.

"Перед нами стоит задача - решить к следующему году вопрос с земельными участками для многодетных семей. Всего в республике 51 тыс. 480 многодетных семей, и почти 30 тыс. из них участки уже получили", - сказал Хамитов.

Он уточнил, что земельные участки в республике получают не только многодетные семьи, но и семьи, имеющие ребенка-инвалида, граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники бюджетной сферы. Всего с 2012 года предоставлено почти 52 тыс. участков.

По словам Хамитова, самая напряженная ситуация с предоставлением земельных участков складывается в Уфе, Нефтекамске и Чишминском районе, где показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20%.

"Причин несколько, в том числе недостаточность финансирования для создания на земельных участках инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем видеть разногласия между городскими округами и муниципалитетами. Проблему надо решать комплексно, на системной основе. Есть практика предоставления трансфертов из бюджета республики бюджетам муниципальных образований при софинансировании на местах", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
Страны
Россия
Персоны
Хамитов, Рустэм Закиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
2
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
3
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости