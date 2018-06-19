Реконструкция больницы в Ардонском районе Северной Осетии завершится в конце года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Реконструкция центральной больницы Ардонского района Северной Осетии завершится в конце этого года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Ратманов руководителю республики Вячеславу Битарову.

"Реконструкция Ардонской ЦРБ начнется 1 июля и завершится к концу года. Это стало возможным благодаря выделению из резервного фонда страны 300 млн рублей на ремонт больницы. В целом по итогам встречи главы Северной Осетии с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в апреле 2017 года, было издано распоряжение правительства РФ о выделении 1 млрд рублей на финансирование реконструкции и строительства 58 объектов социальной сферы республики", - передает пресс-служба главы и правительства региона.

Ардонская районная центральная больница рассчитана на 138 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену. Она является крупнейшим медицинским учреждением района. В отделении травматологии медпомощь получали не только местные жители, но и соседних регионов - Кабардино-Балкарии и Чечни.

Поликлиническая и неотложная помощь жителям района во время проведения капитального ремонта больницы будет предоставляться в Алагире, Дигоре и во Владикавказе. Все остальные медицинские услуги пациенты по-прежнему смогут получать на территории района.

"Наша задача - создать такие условия для работы медицинского персонала и обслуживания пациентов, которые соответствовали бы современным требованиям. Средства выделены, и теперь многое зависит от нас с вами. Мы должны выполнить все необходимые работы качественно и в срок", - процитировала пресс-служба Битарова.