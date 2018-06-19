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Вильфанд назвал метафорой связь землетрясения в Мексике с восторгом болельщиков сборной

Общество
19 июня, 15:15 UTC+3

Научный руководитель Гидрометцентра России подчеркнул, что землетрясение невозможно спровоцировать таким образом

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Радость мексиканских поклонников футбола после победы сборной этой страны над командой Германии 17 июня в матче группового тура чемпионата мира не могла вызвать землетрясения в Мексике. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Встреча на московском стадионе "Лужники" завершилась счетом 1:0 не в пользу действующих чемпионов мира. Во время матча сейсмологи зафиксировали в Мехико подземные толчки. Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA) в сообщении, размещенном в ее Twitter, связала явление с прыжком болельщиков, радующихся голу.

"Вот эти гиперболы, метафоры очень характерны для журналистов. Тогда, действительно, радость обуяла мексиканских болельщиков. Действительно, фантастика - 17 июня с Германией. Конечно, это можно сопоставить с чем угодно - и с землетрясением, которое случайно совпало. Но это принципиально невозможно: землетрясение невозможно спровоцировать так. А представить красиво. Мне очень понравилось",  - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что ему лично понравилась такая параллель. 

Первый домашний чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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