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Омбудсмены РФ и Украины согласовали список из 34 лиц для взаимных посещений до августа

Общество
19 июня, 15:22 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Омбудсмены обращаются о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова согласовали список из 34 лиц, находящихся под стражей на территории двух стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года.

"Мы обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине и обговорили график взаимных визитов: мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырех заключенных по выбору каждой стороны", - говорится в сообщении пресс-службы российского омбудсмена.

"Создание атмосферы взаимного доверия является залогом успеха любых переговоров, в том числе и по такому сложному вопросу, как помощь гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, - приводит она слова Москальковой. - В начале июня президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских в России. Позднее мы обменялись списками по 34 человека, которых планируем посетить до августа".

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - подчеркнула она.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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