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Гидрометцентр увеличит точность прогнозов до семи дней за счет суперкомпьютера

Общество
19 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Сейчас практическая предсказуемость составляет пять-шесть дней, отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Точность прогнозов погоды увеличится до семи дней в течение полутора лет благодаря включению в процесс супермощного компьютера, сообщил во вторник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас практическая предсказуемость - пять-шесть дней. Но у нас появился суперкомпьютер, и он заработает в полную силу с 15 июля. Примерно через полтора года мы увеличим точность прогноза до семи дней", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что максимальный срок, на который возможны точные прогнозы погоды в исторической перспективе, составляет не более 15 дней. "Атмосфера - это хаотическая система. Вектор определяется только на короткий интервал", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд добавил, что именно в гидрометслужбах установлены наиболее мощные компьютеры. "Приходится решать очень сложную систему уравнений, причем эти уравнения не имеют точного решения - нужно использовать приближенные методы интегрирования", - пояснил он.

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