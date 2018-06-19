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Хоккейный клуб "Волга" в Ульяновске выплатил игрокам большую часть долгов по зарплате

Общество
19 июня, 15:36 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 19, июня. /ТАСС

Руководство клуба выплатило сотрудникам более 9 млн рублей

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УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Руководство ульяновского хоккейного клуба "Волга" выплатило игрокам более 9 млн рублей долгов по зарплате. Об этом во вторник сообщил ТАСС официальный представитель прокуратуры Ульяновской области Олег Жаднов.

По данным прокуратуры, руководство клуба в феврале-апреле 2018 года не принимало мер для своевременной выплаты в полном объеме оплаты труда 74 игроков, а также представителей тренерского штаба и техперсонала. В результате у организации образовалась задолженность перед сотрудниками привели в размере более 15 млн рублей.

"Прокурор Засвияжского района города Ульяновска внес директору хоккейного клуба "Волга" представление об устранении нарушений закона и прав граждан. Во исполнение требований прокуратуры администрация организации выплатила работникам более 9 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году прокуратура Ульяновской области в связи с нарушением законодательства об оплате труда возбудила свыше 200 дел об административных правонарушениях, в суды направлены более 1,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение четырех уголовных дел. В результате работодатели региона выплатили своим сотрудникам почти 54 млн рублей долгов по зарплате.

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