Эдгард Запашный выступил за лицензирование деятельности контактных зоопарков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступил против ввода запрета на деятельность контактных зоопарков в России, при этом он призвал лицензировать данные частные учреждения. Такое мнение он выразил во вторник ТАСС.

Ранее за запрет контактных зоопарков высказался спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Запрещать - это самое простое, что мы можем сделать, а отделяться от животных "каменными джунглями" мы не имеем права, - сказал Запашный. - Я выступаю за сохранение цирков, зоопарков и контактных зоопарков, при этом осознаю, что в ряде отраслей надо навести порядок, надо регламентировать прежде всего работу там, где создана частная инициатива и частный бизнес".

Запашный пояснил, что поддерживает добропорядочные частные компании. "Я не противник частного бизнеса и могу привести кучу примеров хороших частных зоопарков - "Погладь енота", "Белый кенгуру", где животные содержатся в должных условиях и все регламентировано. Именно их я призываю организовать ассоциацию, в которую вошли бы добропорядочные контактные зоопарки", - сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что ассоциация смогла бы выдавать лицензии на работу контактных зоопарков, осуществлять контроль за соблюдением норм, и, в случае нарушений, - отбирать разрешительные документы. Ресурсы ассоциации послужили бы открытой витриной для потребителей в плане выбора зоопарков для посещения с детьми, считает Запашный. Он напомнил, что деятельность контактных зоопарков не лицензируется, и на рынке действует большое количество недобросовестных частников.

В 2017 году московское управление Роспотребнадзора зарегистрировало 22 уведомления от медицинских организаций об укусах животными посетителей контактных зоопарков столицы. Поступило также 10 жалоб на нарушения в таких зоопарках. В результате на общую сумму в 980 тыс. рублей были оштрафованы 15 юридических и девять должностных лиц.