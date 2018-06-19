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Губернатор: вылет мошки не помешал сборной Англии победить в матче с Тунисом в Волгограде

Общество
19 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Никто из болельщиков или футболистов не обратился за помощью с укусами насекомых, заявил Андрей Бочаров

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нашествие мошки не повлияло на исход матча между сборными Туниса и Англии, который прошел на стадионе "Волгоград Арена" накануне. Никто из присутствовавших на игре не обратился за помощью из-за укусов насекомых, рассказал во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки. В день первого матча в Волгограде гости города с самого утра жаловались на большое количество насекомых. Футболистам пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во время пауз они отгоняли от себя мошкару.

"Надо сказать, что эти русские комары и мошки не помешали блестящей победе сборной Англии, с чем мы ее и поздравляем", - сказал Бочаров, добавив, что никто из болельщиков или футболистов не обратился за помощью с укусами насекомых.

Он отметил, что местные власти предприняли все необходимые меры, чтобы обезопасить гостей и жителей Волгограда от нашествия мошки. "Не так страшен черт, как его малюют. На самом деле в местах проведения чемпионата мира, тренировок, расположения команд по санитарно- эпидемиологическим нормам количество мошкары в несколько раз меньше, чем то, как оно здесь бывает постоянно", - рассказал Бочаров.

Игра группового турнира ЧМ-2018 между сборными Туниса и Англии прошла на стадионе "Волгоград Арена" вечером 18 июня и завершилась победой англичан со счетом 2:1. В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.

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