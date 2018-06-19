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Во ФСИН показали условия содержания попавшего в СИЗО болельщика-иностранца

Общество
19 июня, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Антонио Карлоса задержали за кражу чужой сумки

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Марко Антонио Карлос

Марко Антонио Карлос

© Пресс-служба УФСИН по Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в связи с публикациями в СМИ продемонстрировала условия содержания в СИЗО иностранного болельщика. 54-летний Марко Антонио Карлос из Мексики был заключен под стражу по обвинению в краже 17 июня сумки с восемью тысячами долларов.

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"Он содержится в корпусе для ранее не судимых. В этой части корпуса размещены 68 человек в камерах на 10 или на 12 человек", - сообщил журналистам начальник СИЗО-5 УФСИН по Москве, расположенного на северо-востоке столицы, Денис Папуша. По его словам, всего в СИЗО находятся трое иностранных болельщиков - двое из Мексики и один из Ирана. "Вчера все они были размещены по камерам", - отметил глава СИЗО.

Четвертой была мексиканка, которую сначала поместили в карантинное отделение СИЗО (куда попадают вновь поступающие), но затем ее перевели в женский СИЗО-6, где закончился карантин.

С журналистами согласился пообщаться лишь Карлос. Мексиканец рассказал, что на родине работает менеджером ресторана и никогда не попадал в тюрьму. Он подтвердил, что был задержан за то, что взял чужую сумку. 19 июня он написал заявление на родном языке в посольство, где просит помочь ему связаться с родственниками и теперь, по его словам, семья знает, где он находится.

Отвечая на вопросы журналистов, Карлос рассказал, что конфликтов с другими девятью сокамерниками у него нет, они общаются, насколько могут - в камеру даже положили рукописный испано-русский разговорник самых необходимых слов, - играют в шахматы, есть питьевая вода, трехразовое питание (на завтрак ел сырники, по словам сокамерника, но сам их название на английском не вспомнил). Мексиканец даже перед телекамерами поиграл в настольный теннис с сокамерником и журналистами в спортзале. "Жалоб на условия содержания от иностранцев не поступало", - сообщил начальник СИЗО. В камере есть телевизор с каналами, по которым идет трансляция футбольных матчей, хотя матч родной сборной Карлос не увидел из-за задержания, но узнал счет и был рад.

"Телевизоры есть в каждой из камер", - сообщил Папуша. По его словам, даже игру российской сборной заключенные смогут посмотреть до отбоя, а полностью смогут увидеть в повторной трансляции. Но, по крайней мере половину матча заключенные московских СИЗО смогут смотреть в прямом эфире.

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