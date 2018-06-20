Что нужно знать подросткам, которые хотят подработать летом

Все зависит от того, в какой области подросток хочет себя попробовать. По данным Минтруда, подростки могут устроиться в администрации муниципальных образований, районные библиотеки, архивы и музеи, дома культуры и детского творчества, в школы (деятельность связана с благоустройством территорий). Кроме того, несовершеннолетние могут оказывать социальную помощь ветеранам войны, ухаживать за братскими могилами и воинскими захоронениями.

Также действует федеральный портал "Работа в России". Работодатели размещают здесь вакансии, указывая категории, в том числе льготные (молодежь, несовершеннолетние, люди с инвалидностью).

Как сообщала ТАСС руководитель Службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, работодатели готовы предложить подросткам работу операторами на телефоне, расклейщиками объявлений, промоутерами, специалистами по сбору данных при условии соблюдения законодательства.