Что нужно знать подросткам, которые хотят подработать летом

Летние каникулы уже наступили. Но далеко не всех школьников притягивает отдых, некоторые хотят попробовать свои силы и заработать первые деньги самостоятельно. Как сделать так, чтобы первый трудовой опыт ребенка был позитивным, а права подростка не были нарушены? Ответы на самые популярные вопросы — в нашем материале.
Все зависит от того, в какой области подросток хочет себя попробовать. По данным Минтруда, подростки могут устроиться в администрации муниципальных образований, районные библиотеки, архивы и музеи, дома культуры и детского творчества, в школы (деятельность связана с благоустройством территорий). Кроме того, несовершеннолетние могут оказывать социальную помощь ветеранам войны, ухаживать за братскими могилами и воинскими захоронениями.
Также действует федеральный портал "Работа в России". Работодатели размещают здесь вакансии, указывая категории, в том числе льготные (молодежь, несовершеннолетние, люди с инвалидностью).
Как сообщала ТАСС руководитель Службы исследований HeadHunter Мария Игнатова, работодатели готовы предложить подросткам работу операторами на телефоне, расклейщиками объявлений, промоутерами, специалистами по сбору данных при условии соблюдения законодательства.
"Нижнего предела на существует. Ведь сниматься в кино могут и новорожденные дети, — говорит эксперт по трудовому праву, управляющий партнер компании "Митрофанова и Партнеры" Валентина Митрофанова. — По сути, вопрос только в том, с какого возраста ребенок сам может подписывать трудовой договор". По закону подписывать трудовой договор можно только с 14 лет. Если договор заключается с подростком, которому еще не исполнилось 14 лет, подписывает документ его законный представитель. Также, если подростку еще нет 15 лет, при трудоустройстве нужно предоставить согласие родителей и согласие от органов опеки.
Трудовой кодекс разделяет подростков на три возрастные категории. Если речь идет о работе во время каникул, дети в возрасте от 14 до 15 лет могут трудиться не больше четырех часов в сутки, от 15 до 16 лет — пять часов, от 16 до 18 лет — не больше семи часов в день.
Закон не запрещает ребенку и совмещать работу с обучением. В таком случае работа школьников до 16 лет не должна превышать 24 часов в неделю, подростки старше 16 лет могут трудится не более 35 часов в неделю.
Подростки и молодежь часто сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Однако закон на их стороне. "Закон предоставляет подросткам гарантии, — отмечает Валентина Митрофанова. — Отпуск в течение 30 дней; несмотря на то что подросток меньше работает в течение недели, работодатель не может платить ему меньше, чем другим сотрудникам на этой же должности".
Эксперт отмечает, что эти условия гарантирует только трудовой договор. Гражданско-правовой или авторский договор бонусы для несовершеннолетних не сохраняет. Другое дело, что на практике, чтобы избежать момента дискриминации в зарплате, компании обычно вводят специальные позиции для подростков, на которых не работают взрослые.
Стоит обратить внимание и на то, что испытательный срок для подростков до 18 лет закон запрещает. "У подростка нет профессионального образования, — поясняет Валентина Митрофанова. — И даже выпускнику, получившему среднее профессиональное образование или высшее образование, испытательный срок не может быть установлен, если он трудоустраивается впервые".
"Нарушения при работе подростков, к сожалению, встречаются очень часто, — отмечает Валентина Митрофанова. — Работодателю невыгодно добросовестно оформлять подростков с соблюдением всех прав (большой отпуск, зарплата, такая же как у взрослых сотрудников)".
Самое типичное нарушение, по словам эксперта: работодатель старается оформлять подростка по гражданско-правовому договору (при котором нет льгот по количеству часов и отпуску) либо вообще обходиться без договорных отношений. Возникают ситуации, когда детям вообще не выплачивают деньги.
Лучше, если в трудоустройстве ребенку помогает взрослый и контролирует подписание договора. "Если ребенок оказался в ситуации, когда он уже работает, но без договора, нужно подстраховаться и собрать доказательства трудовой деятельности, — отмечает Валентина Митрофанова. — Например, если он раздает листовки у метро, он может попросить друга его сфотографировать так, чтобы видно было содержание листовки, рабочая экипировка, название организации".
На летний период многие серьезные компании специально предусматривают вакансии, на которые можно привлечь детей. "Важно выбрать серьезные организации, которые не допускают обманов и невыплат", — рекомендует Валентина Митрофанова.
Если нарушение уже состоялось, можно обратиться в трудовую инспекцию за юридической помощью. В Москве юридические консультации для подростков также проводит Центр занятости молодежи.
Дарья Бурлакова