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Заявки избирателей о загородных участках кроме mos.ru будут собирать "Одноклассники"

Общество
19 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Оставить заявки можно в группе "Школа садоводов Андрея Туманова"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Портал мэра и правительства Москвы создал раздел для сбора предложений москвичей по созданию избирательных участков за пределами города. Соответствующая ссылка на раздел портала также размещена на официальном сайте Мосгоризбиркома, сообщил во вторник ТАСС руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по созданию загородных избирательных участков Алексей Шапошников.

Председатель Совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов уточнил ТАСС, что соответствующая ссылка также появится до конца текущей недели в группе "Школа садоводов Андрея Туманова" в соцсети "Одноклассники".

"На портале mos.ru открыт раздел по сбору предложений по местам размещения избирательных участков за пределами территории города. Соответствующая ссылка на портал также размещена на сайте Мосгоризбиркома", - сказал Шапошников.

Кроме того, открыта горячая линия для московских избирателей по телефонам: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.

О загородных участках

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект, предусматривающий возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Он объяснил инициативу тем, что выборы главы столицы пройдут в "дачное время". 17 мая депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова уточнила, что власти Москвы планируют организовать загородные избирательные участки в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил ТАСС, что власти путем электронного голосования до конца лета определят точное количество загородных избирательных участков.

Член Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что благодаря загородным участкам возможность принять участие в выборах мэра столицы может появиться примерно у 300-330 тыс. москвичей, "однако это потребует дополнительных ресурсов".

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