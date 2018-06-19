Омбудсмен: осужденный за подготовку терактов в Крыму Кольченко не высказал жалоб

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетила в колонии Александра Кольченко, осужденного на 10 лет за подготовку терактов в Крыму. В беседе с корреспондентом ТАСС омбудсмен сообщила, что Кольченко не высказал никаких жалоб ни на администрацию колонии, ни на условия содержания.

Ранее посетить осужденного и проверить условия его содержания попросил Павлову Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

"В понедельник я была у Александра Кольченко. Никаких претензий ни к администрации, ни к условиям содержания он не озвучил. Уже 10 дней как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он ест, прибавил в весе", - сказала собеседница агентства.

Павлова добавила, что здоровье осужденного "сейчас никаких опасений не вызывает", однако она попросила медиков держать ситуацию на контроле.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Кольченко к 10 годам колонии строгого режима. Он был признан пособником украинского режиссера Олега Сенцова, которого тот же суд одновременно приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Сенцов создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.