Старая Русса получит полмиллиарда рублей на реставрацию архитектурных памятников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Город Старая Русса Новгородской области стала участником проекта Минкультуры России и "Банка развития БРИКС", который предполагает реставрацию ряда городских архитектурных объектов на сумму 570 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов.

"Заявка Новгородской области в рамках подпроекта "Банка развития БРИКС" "Комплексное развитие инфраструктуры малых исторических поселений" одобрена. Общий объем инвестиций составит 570 млн рублей, на которые в Старой Руссе будут отреставрированы фасады зданий в центре города, отремонтированы два моста, продолжен пешеходный туристский маршрут", - рассказал собеседник агентства, добавив, что реализация проекта начнется в 2019 году и будет длиться пять лет.

"После Великой Отечественной войны очень мало сохранилось зданий, сооружений уникального купеческого курортного города Старая Русса. Мы должны отреставрировать дома на туристском маршруте. Там есть дома XIX века, как гимназия, а есть дома, построенные после Великой Отечественной войны, они тоже должны соответствовать виду", - отметил министр.

Он также добавил, что в течение пяти лет в городе укрепят берега ручья Войе, устроят городской пляж на соленой воде и создадут аэросолярий. На набережной "Красный берег" планируется создать плавучий причал, также будет реконструирована общественная территория у Живого моста. При этом по условиям проекта доля финансирования Новгородской области от общей суммы должна составлять около 20%.

Завершить начатое

По словам Куимова, реставрация по проекту "Банка развития БРИКС" станет логичным дополнением работ, выполненных в рамках формирования кластера "Старорусский", работа над которым началась в 2014 году. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 2 мрд рублей, а после его завершения власти ожидают увеличения турпотока в Старую Руссу примерно на треть.

Один из этапов, реставрация центральной Соборной площади должен был завершиться еще в конце 2017 года, но растянулся до лета. Как отметил министр, к подрядчику было предъявлено около 60 замечаний, но в июне работы должны быть приняты, в том числе, по благоустройству пешеходного маршрута. По словам Куимова, задержка сроков не лишит проект федерального финансирования.

"Часть работ, связанных с дорожным покрытием не могли быть в принципе выполнены ввиду погодных условий - служба МЧС все это подтвердила документально, было дождливое лето и осень, на территории района был введен режим ЧС. Минфин учел все обстоятельства, поэтому средства федерального бюджета будут освоены в полном объеме", - пояснил Куимов.

Кроме того, по плану в этом году будет завершено благоустройство старорусской набережной Рыбаков, которое включает подготовку смотровых площадок и спусков к воде. Министр отметил, что и в этом случае работы также были смещены на месяц из-за половодья и рыбного нереста, но с 1 июня подрядчик приступил к работе. На этом, по словам Куимова, работа в рамках кластера не закончится. Он также напомнил, что в мае Старая Русса выиграла федеральный грант в размере 50 млн рублей на реконструкцию водонапорной башни (постройки нач. XX века), которая расположена на Соборной площади.