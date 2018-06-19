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Большая Валдайская тропа откроется для туристов в июле

Общество
19 июня, 16:52 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, июня. /ТАСС

Общая длина пешего маршрута по Валдайскому национальному парку составит около 60 км

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Новое направление экотуризма - Большую Валдайскую тропу в Новгородской области туристы смогут протестировать уже в июле. Общая длина пешего маршрута по Валдайскому национальному парку составит около 60 км, этим летом откроется первый его этап, сообщил во вторник ТАСС министр инвестиционной политики региона Владимир Куимов.

"В июле мы запускаем туристов на первые 5-6 км, там уже будет оборудована стоянка, от которой они могут двигаться по маршруту. До конца сентября будет обустроено 16 км, там нужно строить зоны отдыха, зоны туристского привала, где люди могут воспользоваться минимальным набором услуг. Пока этот маршрут будет рассчитан на 1-2 дня", - рассказал он, добавив, что для этих 16 км также будет создана карта.

По словам Куимова, перед тем, как запускать маршрут, в мае прошла тестовая экспедиция. "Экспедиция прошла на 59 км тропы, были выявлены сложности, поскольку есть заболоченные территории - это сложно для людей с детьми, надо думать, как создавать инфраструктуру или обойти. Где-то территории пересекаются с частными земельными участками", - пояснил министр.

Большая часть маршрута проходит по лесу, предусматривается также выход к водоемам и на видовые точки. "Этот проект может развиваться до 10 лет, и это совершенно нормально. Валдайский национальный парк нужно представить как один из интереснейших парков в России", - считает Куимов.

Национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности и занимает площадь 159,1 тыс. га в пределах трех районов Новгородской области. Он относится к числу наиболее крупных особо охраняемых природных территорий Европейской части России. Территория призвана сохранять озерно-лесные ландшафты, биологическое разнообразие и многочисленные памятники истории и культуры в северной части Валдайской возвышенности.

Проект тропы был создан в 2018 году по инициативе Союза организаторов детского активного туризма и получил поддержку со стороны жителей и руководства Новгородской области и национального парка "Валдайский". Предполагается, что Большая Валдайская тропа станет одной из первых национальных троп России наряду с Большой Севастопольской и Большой Байкальской тропой.

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