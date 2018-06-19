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Ульяновский губернатор предложил наказывать пациентов за несоблюдение рекомендаций врачей

Общество
19 июня, 16:51 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 19, июня. /ТАСС

Сергей Морозов подчеркнул, что пациенты, получив шанс на выздоровление, зачастую начинают вести неправильный образ жизни и отказываются от всех назначений врача

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УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой введения ответственности пациентов за несоблюдение рекомендаций врачей. Об этом он сказал во вторник на Межрегиональной научно-практической конференции "Донорство и трансплантация органов в Приволжском федеральном округе: проблемы, перспективы. Вопросы взаимодействия субъектов".

"Мы должны будем с вами в ближайшее время разработать новые подходы, новые законопроекты и внести их в Государственную думу, в правительство РФ, президенту для того, чтобы повысить ответственность пациентов за то лечение, которое вы им назначаете. Во всем мире за это существует большая ответственность, а не как у нас", - сказал он.

Морозов добавил, что региональные власти и медики тратят колоссальные ресурсы, время и большие деньги. Пациенты же, получив шанс на выздоровление, зачастую начинают вести неправильный образ жизни и отказываются от всех назначений врача.

"Во всем мире за это существует определенная мера наказания. Я думаю, что мы таким же образом должны будем поступить, иначе те цели, те задачи, те количественные и качественные показатели, о которых говорил президент, нам не достичь, а мы хотим, чтобы наша Российская Федерация, граждане Российской Федерации жили долгой счастливой жизнью", - отметил губернатор.

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