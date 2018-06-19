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Власти Ижевска согласовали график погашения задолженности перед дорожной службой

Общество
19 июня, 17:15 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 19, июня. /ТАСС

Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление города возобновило работы по уборке и содержанию магистралей в городе

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ИЖЕВСК, 19 июня. /ТАСС/. Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) возобновило работы по содержанию улично-дорожной сети Ижевска, которые приостановили в связи с многомиллионной задолженностью. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что с 15 июня ДРЭУ приостановило работы по содержанию улиц. По словам директора ДРЭУ Алексея Красноперова, долг заказчика за выполненные в марте и апреле 2018 года работы составляет порядка 80 млн рублей, кроме того, город задолжал предприятию 115 млн рублей за 2017 год. Администрация Ижевска обещала в ближайшее время урегулировать вопрос с финансированием работ по муниципальному контракту с ДРЭУ.

"Муниципальное предприятие "Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление" в ночь с 18 на 19 июня возобновило работы по уборке и содержанию городских магистралей", - говорится в сообщении.

По словам Красноперова, управлением финансов городской администрации был представлен "приемлемый для предприятия график погашения задолженности". Он отметил, что летом ежесуточно на городские улицы выходит около 50 единиц техники ДРЭУ, около 100 дорожных рабочих, а 19 июня на улицы города вышли 72 единицы спецтехники, которые выполняют мойку проезжей части, сбор мусора по запланированным маршрутам, подметают тротуары. Кроме того, проводится промывка колодцев ливневой канализации, устранение дефектов дорожного полотна и текущий ремонт.

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