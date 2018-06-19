Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кондратьев: усиление экстренных служб в Сочи не повлияло на ситуацию в других районах

Общество
19 июня, 17:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, июня. /ТАСС

По словам губернатора Краснодарского края, МЧС и другие службы готовы предотвратить и при необходимости ликвидировать последствия паводков

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Усиление оперативных служб в Сочи на время проведения чемпионата мира по футболу не сказалось на других районах Краснодарского края, написал во вторник в Twitter губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани сезон дождей. <…> Хоть основные силы и работают сейчас здесь, в Сочи, это не отразится на остальном крае. МЧС контролирует ситуацию, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы в любой момент предотвратить и при необходимости ликвидировать последствия паводков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повышения уровня воды в реках в предгорьях Кавказа, в Мостовском районе, временно вводили режим ЧС: в поселке Псебае вода зашла в три дома, подтоплены были 113 дворов, в населенном пункте Соленый - 6.

"Сейчас жители вне опасности. Пострадавшим окажут необходимую помощь. Угроза подъема воды выше критических отметок была еще в нескольких районах", - отметил Кондратьев.

По данным регионального ГУ МЧС, серьезных подтоплений в регионе не было.

Ранее региональные ГУ МЧС России по Ставропольскому и Краснодарскому краям предупреждали о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков из-за дождей. Между тем, группировка оперативных служб в Сочи, который с 15 июня принимает матчи чемпионата мира по футболу, была усилена, туда направлены сотрудники правоохранительных органов и спасательных подразделений из муниципалитетов края и других регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости