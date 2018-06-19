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Госдума поддержала законопроект о праве многодетных родителей на отпуск в удобное время

Общество
19 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Речь идет о родителях, имеющих трех и более детей в возрасте до 12 лет

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым закрепляется приоритетное право многодетных родителей, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, выбирать удобное для них время отпуска. Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от КПРФ, главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой (КПРФ), а также первым зампредом комитета по образованию и науке Олегом Смолиным.

"Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время", - говорится в проекте закона.

Кроме того, парламентарии считают необходимым предоставить таким многодетным родителям приоритет при порядке определения очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

По мнению депутатов, возможность самостоятельно выбирать время отпуска позволит "более активно участвовать в воспитании детей" и "с большей вероятностью совместить время отдыха обоих работающих родителей".

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