В пункте временного размещения на Ставрополье продолжает жить одна семья

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Представители правительства Ставропольского края отправятся в МЧС РФ для детального обсуждения пакетов документов, поданных для последующей выдачи жилищных сертификатов пострадавшим от паводка. Нерешенным остается вопрос 17 семей, в пункте временного размещения (ПВР) остается жить одна семья, сообщил во вторник журналистам министр ЖКХ края Роман Марченко.

"Эксперты МЧС, рассмотрев поданные документы, приглашают нас на согласительную комиссию, чтобы детально их обсудить. Сейчас только одна семья живет в ПВР, они будут там находиться до тех пор, пока это будет необходимым. Остальные от ПВР отказались, живут у родственников, кто-то живет в своем доме, если он пригоден для проживания летом", - сказал он.

По словам министра, представители правительства отправятся в федеральное министерство в среду, на обсуждении будут стоять 12 пакетов документов. "По пяти семьям работа еще идет, там есть дополнительные проблемы, которые можно решить только через суд. Им сейчас нужна юридическая помощь, руководство Минераловодского городского округа готовит исковые заявления, помогает собрать пакет документов, необходимых для подачи в суд", - отметил Марченко.

Как сообщалось, в ходе "Прямой линии" с вопросом к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Евгения Лаврик. По словам женщины, в результате подтопления весной 2017 года ее дом был признан аварийным, но в получении жилищного сертификата семье отказали.

По данным правительства, в такой ситуации в крае оказались 17 домов. Они были признаны непригодными для проживания и выведены из жилищного фонда еще после паводка 2002 года, по ним выдавались ГЖС. Однако в дальнейшем различными путями - через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты - они были возвращены в жилфонд, поменяли своих владельцев, а в 2017 году снова оказались в зоне подтопления.

Глава региона пояснил, что выданные ранее государственные жилищные сертификаты по этим домам стали основанием для отказа в получении новых сертификатов.