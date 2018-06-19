Написавшая Путину онкобольная заявила, что не нуждается в дополнительной медпомощи

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Онкобольная из города Мглина Брянской области Марина Поцелуйко, о которой 7 июня на "Прямой линии" рассказали президенту РФ Владимиру Путину, сообщила, что не нуждается в дополнительной медицинской помощи и удовлетворена работой Брянского областного онкологического диспансера.

Во время "Прямой линии" волонтеры, которые помогали обрабатывать вопросы, сообщили президенту о Марине Поцелуйко из Брянской области, которой первоначально поставили диагноз рассеянный склероз, а затем обнаружили злокачественную опухоль головного мозга.

"Пока мне не была оказана дополнительная помощь, но я об этом и не просила. Мне уже сделана операция, проведена терапия, сейчас я нахожусь дома, периодически прохожу диагностику. Меня устраивает работа врачей онкодиспансера, и дополнительная помощь мне не нужна", - сказала Поцелуйко ТАСС.

По словам девушки, неправильный диагноз ей поставили в Брянске, правильный - уже в Москве.

В департаменте здравоохранения Брянской области ТАСС сообщили, что главный врач областного онкодиспансера предлагал девушке встретиться, но пока она отказывается. Ожидается, что Поцелуйко сможет приехать из Мглина в Брянск и пообщаться с главврачом в начале июля.

По данным департамента здравоохранения региона, в октябре 2016 года Поцелуйко обратилась за медицинской помощью с подозрением на рассеянный склероз. В декабре 2016 года ей поставили диагноз "раковая опухоль головного мозга", после чего она была прооперирована в Центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. В 2017 года девушка прошла курс химиотерапии, сейчас она наблюдается в областном онкодиспансере.