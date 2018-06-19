Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Написавшая Путину онкобольная заявила, что не нуждается в дополнительной медпомощи

Общество
19 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В департаменте здравоохранения Брянской области сообщили, что главный врач областного онкодиспансера предлагал девушке встретиться, но пока она отказывается

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Онкобольная из города Мглина Брянской области Марина Поцелуйко, о которой 7 июня на "Прямой линии" рассказали президенту РФ Владимиру Путину, сообщила, что не нуждается в дополнительной медицинской помощи и удовлетворена работой Брянского областного онкологического диспансера.

Смотрите также

Написавшая Путину онкобольная из Брянска просит врачей чаще направлять пациентов в Москву

СК проверит информацию об ошибочном диагнозе жительнице Брянска, о которой сообщили Путину

Власти: проблем с лечением жительницы Брянской области, о которой сообщили Путину, нет

Во время "Прямой линии" волонтеры, которые помогали обрабатывать вопросы, сообщили президенту о Марине Поцелуйко из Брянской области, которой первоначально поставили диагноз рассеянный склероз, а затем обнаружили злокачественную опухоль головного мозга.

"Пока мне не была оказана дополнительная помощь, но я об этом и не просила. Мне уже сделана операция, проведена терапия, сейчас я нахожусь дома, периодически прохожу диагностику. Меня устраивает работа врачей онкодиспансера, и дополнительная помощь мне не нужна", - сказала Поцелуйко ТАСС.

По словам девушки, неправильный диагноз ей поставили в Брянске, правильный - уже в Москве.

В департаменте здравоохранения Брянской области ТАСС сообщили, что главный врач областного онкодиспансера предлагал девушке встретиться, но пока она отказывается. Ожидается, что Поцелуйко сможет приехать из Мглина в Брянск и пообщаться с главврачом в начале июля.

По данным департамента здравоохранения региона, в октябре 2016 года Поцелуйко обратилась за медицинской помощью с подозрением на рассеянный склероз. В декабре 2016 года ей поставили диагноз "раковая опухоль головного мозга", после чего она была прооперирована в Центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. В 2017 года девушка прошла курс химиотерапии, сейчас она наблюдается в областном онкодиспансере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Брянская область "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости