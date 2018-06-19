В Госдуму внесен законопроект о праздновании Дня отца

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Депутат от КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник - День отца, который будет отмечаться в конце октября. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Установить в Российской Федерации праздник - День отца - и отмечать его в последнюю субботу октября", - говорится в законопроекте. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке, День отца ежегодно отмечается в субъектах Российской Федерации в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", однако этот праздник до сих пор не закреплен на государственном уровне федеральным законом. "В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник - День отца - праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", - уверена автор инициативы.