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Фестиваль болельщиков в Волгограде за пять дней ЧМ посетили 150 тыс. человек

Общество
19 июня, 18:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, июня. /ТАСС

Все операционные процессы на площадке фестиваля, на стадионе и территории вокруг него протекают без сбоев, отметил губернатор региона Андрей Бочаров

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ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Площадку фестиваля болельщиков, организованную в центре Волгограда на набережной, за пять дней уже посетило порядка 150 тыс. человек. Об это во вторник сообщается на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч группы G чемпионата мира между командами Туниса и Англии состоялся в Волгограде 18 июня. Сборная Англии победила со счетом 2:1, оба мяча в составе англичан забил Гарри Кейн. На матче присутствовали 41064 зрителя

"Десятки тысяч жителей Волгоградской области принимают участие в мероприятиях главного спортивного события, и мы даем дополнительную возможность побыть и отдохнуть со своими семьями, с детьми, встретиться с друзьями. Большой популярностью у жителей и наших гостей пользуется площадка Фестиваля болельщиков: всего за пять дней с начала открытия ее посетили порядка 150 тысяч человек", - приводятся в тексте слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

В сообщении отмечается, что операционные процессы на площадке Фестиваля болельщиков, на стадионе и территории вокруг него протекают без сбоев.

"Были выполнены все необходимые меры безопасности. Волонтеры помогали гостям сориентироваться, раздавали сувениры. Успешно справились со своей задачей транспортники: загрузка и выгрузка стадиона прошла в штатном режиме, после игры болельщиков развезли в течение часа. Помимо автобусов-шаттлов, трамваев и троллейбусов ходили дополнительные городские электрички", - поясняется в сообщении пресс-службы администрации.

В пятницу, 22 июня, в Волгограде состоится матч Нигерия - Исландия, 25 июня пройдет игра между Саудовской Аравией и Египтом, а 28 июня - между Японией и Польшей.

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