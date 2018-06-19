В Госдуме открылась выставка "Путь в бессмертие" в память о российском после Карлове

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Фотовыставка в память о после России в Турции Андрее Карлове, погибшем от рук террориста в декабре 2016 года в Анкаре, открылась во вторник в Государственной думе. Экспозиция представляет десятки уникальных кадров дипломатической хроники, а также личные фотографии Карлова.

Открывая выставку "Андрей Карлов. Путь в бессмертие", глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил огромный вклад чрезвычайного и полномочного посла в развитие современной дипломатии РФ, а также в укрепление российско-турецких отношений. "Многое достигнуто при эффективной координация Андрея Геннадьевича Карлова, когда он был послом РФ в Турции. Это интересная выставка, которая лишний раз в нашей памяти восстанавливает его облик, то, чем он занимался, и то, как он ежедневно отстаивал интересы России на внешнеполитическом направлении", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что в начале октября в Анталье запланировано проведение третьего совещания спикеров парламентов Евразии. "И в том, что оно состоится и такие мероприятия вообще стали возможны, также немалая заслуга Андрея Геннадьевича", - полагает Слуцкий.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что Карлов остался для всех "воплощением современного дипломата и человека чувства долга". "Его имя навечно останется и будет уважаемым многими поколениями российских дипломатов и многими государственными деятелями РФ", - уверен он. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал Карлова "достойным сыном России".

По признанию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, эта экспозиция особенно близка для его фракции. "Мы были последними депутатами, которые прибыли в Турцию за два месяца до этого трагического события. Андрей Геннадьевич очень много для нас сделал, организовал встречи с президентом, руководством парламента", - рассказал Жириновский. "Мы всегда будем помнить Андрея Карлова, это был замечательный человек, великолепный дипломат, который приложил огромные усилия для развития российско-турецких отношений", - заверил лидер ЛДПР.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. МИД РФ произошедшее квалифицировал как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.