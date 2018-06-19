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Музей Есенина в Константиново стал первым "бережливым" в Рязанской области

Общество
19 июня, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Директор музея Борис Иогансон пояснил, что был изменен график работы учреждения, сократились очередь за билетами, усовершенствована навигация по музею

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ТАСС, 19 июня. Государственный музей-заповедник им. С. А. Есенина в Константиново стал первым в Рязанской области учреждением культуры, внедрившим принципы бережливости. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона во вторник.

"2018 год объявлен в Рязанской области годом "бережливого производства", среди учреждений культуры первым к проекту присоединился музея-заповедник Сергея Есенина в Константиново", - уточнили в правительстве.

Как пояснил ТАСС директор музея Борис Иогансон, благодаря внедрению принципов бережливости, был изменен график работы учреждения, значительно сократились очередь за билетами, усовершенствована навигация по музею.

"Сократилось время ожидания в очереди за билетами в выходные дни в полтора-два раза, во вторых, мы увеличили продолжительность работы музея в "высокий сезон" до 8 часов вечера, а в "низкий сезон" некоторые экспозиции стали работать до 4 часов вечера", - уточнил собеседник агентства.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком, правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 21 сентября 1895 года в Константинове родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.

Бережливая Рязань

Как сообщалось ранее, губернатор Николай Любимов объявил 2018 год в Рязанской области годом "бережливого производства". Среди задач облправительства - увеличение в 2,5 раза по итогам года количества "бережливых поликлиник", а также внедрение принципов бережливости на производствах, в государственном и муниципальном управлении, бизнесе и соцсфере, врегионе работают пилотные "бережливые" детские сады.

Кроме того, власти планируют начать курсы "бережливого производства" в одном из техникумов. Кульминацией года в Рязанской области станет форум, который правительство области в 2018 году проведет при поддержке администрации президента РФ и госкорпорации "Росатом".

Сегодня самым успешным проектом по внедрению бережливых технологий в области являются "бережливые поликлиники", где сокращается период ожидания приема, а сами учреждения становятся удобнее для пациентов. В 2017 году в регионе было открыто 11 "бережливых поликлиник". Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с Росатомом.

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