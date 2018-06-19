Суд прекратил производство по иску общественников о закрытии мусорного завода в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы прекратил производство по иску межрегиональной общественной благотворительной организации "Общество по защите прав потребителей и охраны окружающей среды Принципъ" к государственному унитарному предприятию Москвы "Экотехпром" о закрытии мусоросжигательного завода № 4 (МСЗ-4) на востоке Москвы. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда.

"Прекратить производство по делу в силу отсутствия у истца оснований для подачи искового заявления о нарушении санитарно-эпидемиологической нормы", - сказал судья.

Сторона истца просила закрыть МСЗ-4, мотивируя тем, что его деятельность нарушает санитарно-защитную зону завода, в пределах которой произведена жилая застройка и живут люди. Кроме того, в иске отмечается, что в деятельности завода Росприроднадзор выявлял нарушения экологического законодательства, за что ГУП "Экотехпром" многократно привлекался к административной ответственности.

Также истец в своем иске привел показания десятков очевидцев, которые ощущали сильные тошнотворные запахи, когда дым из труб МСЗ-4 распространялся в районе их проживания.