Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд прекратил производство по иску общественников о закрытии мусорного завода в Москве

Общество
19 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Суд постановил, что у истца нет оснований для подачи заявления о "нарушении санитарно-эпидемиологической нормы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы прекратил производство по иску межрегиональной общественной благотворительной организации "Общество по защите прав потребителей и охраны окружающей среды Принципъ" к государственному унитарному предприятию Москвы "Экотехпром" о закрытии мусоросжигательного завода № 4 (МСЗ-4) на востоке Москвы. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда.

"Прекратить производство по делу в силу отсутствия у истца оснований для подачи искового заявления о нарушении санитарно-эпидемиологической нормы", - сказал судья.

Сторона истца просила закрыть МСЗ-4, мотивируя тем, что его деятельность нарушает санитарно-защитную зону завода, в пределах которой произведена жилая застройка и живут люди. Кроме того, в иске отмечается, что в деятельности завода Росприроднадзор выявлял нарушения экологического законодательства, за что ГУП "Экотехпром" многократно привлекался к административной ответственности.

Также истец в своем иске привел показания десятков очевидцев, которые ощущали сильные тошнотворные запахи, когда дым из труб МСЗ-4 распространялся в районе их проживания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости