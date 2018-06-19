Комиссия Минкультуры проверяет музей после утраты скульптуры из-за стройки во Владимире

ВЛАДИМИР, 19 июня. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры РФ прибыла во Владимирскую область после того, как хрустальная скульптура, предмет из Государственного музейного фонда, была утрачена из-за проведения строительных работ у здания музея хрусталя во Владимире. Об этом ТАСС во вторник сообщил гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев.

"Мы обратились в Минкультуры, как к своему учредителю, и сегодня комиссия ведомства работает на территории Владимирской области по поводу утраты скульптуры и возможных последствий для памятников", - сообщил он. Как уточнил руководитель музея-заповедника, в который входит музей хрусталя, после того, как при проведении работ по строительству фонтана возле музея хрусталя, от вибрации разбилась хрустальная скульптура, экспозиция остается закрытой.

"Музей хрусталя закрыт на неопределенное время. Для нас это печально, потому что мы ежедневно теряем более 30 тысяч рублей, которые приносит музей хрусталя, особенно в сезон. Это вдвойне печально, потому что сейчас Владимирская область объявлена культурной столицей ЧМ, а музей хрусталя - один из самых посещаемых объектов Владимира, более 45 тысяч человек в год посещают его ежегодно", - уточнил Конышев.

Как сообщалось ранее, 10 июня в результате вибраций, возникших при проведении строительства фонтана на Театральной площади Владимира, был разрушен предмет Государственного музейного фонда Российской Федерации - стеклянная скульптура из композиции "Орхидеи" автора Корнеева, сделанная в 2002 году. Ущерб составил 150 тыс. рублей. В тот же день музейщики приняли решение о закрытии экспозиции "Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка", в безопасное место были перемещены более 430 музейных предметов из стекла.

Как уточнили в пресс-службе музея, в адрес учреждения не поступало официальной информации о намерении провести строительно-монтажные работы в непосредственной близости к музейному объекту.

В областном департаменте строительства и архитектуры сообщили, что потенциально опасные работы закончены, строительство фонтана продолжается, а вибрация была вызвана технологической ошибкой.