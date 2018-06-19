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Инцидент в МАИ между студенткой и педагогом находится на контроле администрации вуза

Общество
19 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ранее в соцсетях была распространена информация о драке, произошедшей на экзамене

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инцидент, который произошел на экзамене между первокурсницей Московского авиационного института (МАИ) и преподавателем, находится на контроле руководства вуза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о драке, произошедшей на экзамене между студенткой Московского авиационного института и педагогом, принимавшем экзамен. На распространенных снимках видны синяки на теле девушки.

"19 июня состоялось собрание со студентами, во время которого между обучающейся и преподавателем, ранее принимавшим зачет, произошел инцидент с применением физической силы, в котором участвовали также родственники обучающейся. Они предпринимали попытки задержать преподавателя с целью не дать вызвать охрану университета. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и администрации вуза. Пострадавший преподаватель обратилась в ближайший травмпункт, где ей была оказана медицинская помощь ", - отметили в пресс-службе вуза.

Там добавили, что первокурсница неоднократно предпринимала попытки сдать зачет с использованием подменного билета, который она проносила на зачет, чтобы сдать преподавателю заранее подготовленный письменный ответ. "18 июня данная обучающаяся дала письменные объяснения, подтверждающие факт подмены билета", - заключили в пресс-службе.

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