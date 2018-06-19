Эксперт: число трансплантаций в России в 2018 году вырастет до 2 тыс.

УЛЬЯНОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Число операций по пересадке органов в России в 2018 году достигнет 2 тыс., однако полностью это не удовлетворит растущей потребности в трансплантациях, считает директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье.

"За последние два года ежегодно прибавлялось по 200 трансплантаций в общем российском регистре. Мы подошли практически к двум тысячам операций. Я думаю, что за 2018 год мы преодолеем эту двухтысячную планку", - сказал во вторник Готье на межрегиональной научно-практической конференции "Донорство и трансплантация органов в Приволжском федеральном округе: проблемы, перспективы. Вопросы взаимодействия субъектов".

Он уточнил, что это далеко не те показатели, которые позволят удовлетворить растущие потребности. Он также добавил, что четверть всех трансплантаций выполняется в Центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Руководитель учреждения отметил, что с ростом потребности центр может перестать справляться с потоком.

Выход из ситуации Готье видит в выполнении трансплантаций на местах. В 29 российских регионах существуют медицинские учреждения, способные проводить подобные операции.

В 2016 году Готье сообщал, что в России делают около 10% от необходимого числа трансплантаций, остальные пациенты либо очень долго стоят в очереди на операцию, либо не доживают до нее.