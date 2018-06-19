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Москалькова хочет посетить первым содержащегося на Украине заключенного Алексея Седикова

Общество
19 июня, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В пресс-службе российского омбудсмена отметили, что у Седикова серьезные проблемы со здоровьем

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена посетить первым среди граждан РФ, находящихся в местах лишения свободы на Украине, Алексия Седикова. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе российского омбудсмена.

"Татьяна Николаевна Москалькова хочет первым посетить содержащегося в местах лишения свободы в Киевской области Алексея Седикова, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем, ему необходима операция", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе российского омбудсмена отметили, что в списке Москальковой еще четыре фамилии: Кирилл Вышинский, Елена Одновол, Максим Одинцов и Александр Баранов.

В пресс-службе также отметили, что украинский омбудсмен Людмила Денисова в первоочередном порядке хотела бы посетить четырех заключенных, содержащихся в России: Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Олега Сенцова. "Но поскольку в ходе состоявшихся в понедельник и вторник переговоров обмудсменов Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились о паритетном посещении заключенных, российская сторона считает, что одно посещение украинская сторона уже осуществила - 16 июня и.о. консула Украины в Новосибирске совместно с Татьяной Москальковой получил возможность навестить отбывающего наказание в колонии в Омске Дмитрия Штыбликова", - пояснил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что российский и украинский омбудсмены в ходе переговоров в Москве договорились о "дорожной карте" посещений заключенных в России и на Украине.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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