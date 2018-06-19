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Сохранение в Пскове Мирожского монастыря потребует федерального финансирования

Общество
19 июня, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

С просьбой о выделении средств из резервного фонда в правительство РФ намерен обратиться врио губернатора региона Михаил Ведерников

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников намерен обратиться в правительство РФ с просьбой выделить средства из резервного фонда на разработку документации по сохранению Мирожского монастыря XII века. Об этом по итогам совещания по вопросам укрепления берега вблизи Спасо-Преображенского Мирожского и Снетогорского монастырей сообщила пресс-служба администрации региона.

"Михаил Ведерников также принял решение обратиться в правительство РФ с просьбой выделить средства из резервного фонда на разработку документации по сохранению Мирожского монастыря", - говорится в сообщении.

На совещании рассматривались вопросы сохранения двух древних монастырей, расположенных на территории региона, - Мирожского и Снетогорского. Ведерников подчеркнул, что в последнее время ему поступает большое количество обращений от жителей, гостей региона, представителей РПЦ, общественных организаций, историков, краеведов, обеспокоенных состоянием обоих памятников архитектуры. Кроме того, оба объекта претендуют на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и являются ключевыми достопримечательностями региона.

"Без участия федерального центра ни городу, ни региону привести объекты в порядок не по силам. Спасти эти объекты можно только совместными усилиями в рамках межведомственного взаимодействия как на региональном, так и на федеральном уровне", - приводятся его слова в сообщении.

Ведерников предложил присутствующему на заседании заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ Сергею Ястребову рассмотреть возможность включения объектов в программу "Развитие водохозяйственного комплекса". На совещании было принято решение продолжить приостановленные в 2010 году работы по укреплению склона, на котором стоит Снетогорский монастырь. Сейчас работы выполнены примерно на 30%. Мирожскому монастырю, в свою очередь, для защиты от подтоплений необходимо защитное сооружение и дренажная система, которая позволит защитить комплекс от паводковых вод.

Также врио губернатора предложил Росимуществу взять на баланс недостроенную берегоукрепительную конструкцию Снетогорского монастыря, провести корректировку проектной документации, а Минкультуры - включить в профильное финансирование проект по сохранению памятников архитектуры. По предложению Ведерникова проработкой всех вопросов займется специально созданная рабочая группа, первое заседание которой пройдет в Москве.

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Ведерников, Михаил Юрьевич
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