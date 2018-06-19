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Глава Россотрудничества: прямые контакты между СМИ РФ и КНР препятствуют искажению фактов

Общество
19 июня, 19:33 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

Элеонора Митрофанова выразила мнение, что качество информационных материалов западных СМИ порой оказывается спорным

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Прямое взаимодействие между российскими и китайскими СМИ без цитирования западных источников снижает опасность искажений объективных фактов. Об этом заявила во вторник журналистам глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Очень часто СМИ ориентируются на крупные западные [информационные] международные корпорации, которые зачастую являются первоисточником. <...> Не всегда обращаются [за цитированием] именно туда [куда следует]", - отметила она, выступая в пекинском Российском культурном центре.

По словам главы ведомства, качество западных информационных материалов порой оказывается спорным. Она подчеркнула, что в данном случае "первый, с которого начинают списывать все остальные", может освещать проблему не совсем объективно.

"Поэтому вопрос взаимодействия между СМИ напрямую - это важнейшая задача. [Она ставится] для того, чтобы информация о стране, о взаимоотношениях между государствами не искажалась до такой степени", - резюмировала Митрофанова.

Глава Россотрудничества находится в Пекине с двухдневным рабочим визитом по приглашению Китайского народного общества дружбы с заграницей.

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Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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