Глава Россотрудничества: прямые контакты между СМИ РФ и КНР препятствуют искажению фактов

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Прямое взаимодействие между российскими и китайскими СМИ без цитирования западных источников снижает опасность искажений объективных фактов. Об этом заявила во вторник журналистам глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Очень часто СМИ ориентируются на крупные западные [информационные] международные корпорации, которые зачастую являются первоисточником. <...> Не всегда обращаются [за цитированием] именно туда [куда следует]", - отметила она, выступая в пекинском Российском культурном центре.

По словам главы ведомства, качество западных информационных материалов порой оказывается спорным. Она подчеркнула, что в данном случае "первый, с которого начинают списывать все остальные", может освещать проблему не совсем объективно.

"Поэтому вопрос взаимодействия между СМИ напрямую - это важнейшая задача. [Она ставится] для того, чтобы информация о стране, о взаимоотношениях между государствами не искажалась до такой степени", - резюмировала Митрофанова.

Глава Россотрудничества находится в Пекине с двухдневным рабочим визитом по приглашению Китайского народного общества дружбы с заграницей.