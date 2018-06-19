Ярославская область подготовила приглашения перепутавшим города болельщикам из Швейцарии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Центр развития туризма Ярославской области направит приглашения посетить Ростов Великий футбольным болельщикам из Швейцарии, перепутавшим при бронировании отеля города Ростов-на-Дону и Ростов Великий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента туризма региона.

"Центр развития туризма Ярославской области решил выслать приглашения ошибившимся швейцарским туристам. В ближайшее время им будет предложено посетить один из древнейших городов Ярославской области - Ростов Великий" , - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте, теперь гостиницы Ростова Великого заранее связываются с туристами, забронировавшими номера в период проведения чемпионата мира по футболу. Сотрудники отелей уточняют правильность данных.

Болельщики из Швейцарии, приехавшие 16 июня на матч с участием сборной своей страны в Ростов-на-Дону, по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом Ярославской области. Оператор службы 112 указал болельщикам на ошибку и помог с размещением.

Сборная Бразилии 17 июня в Ростове-на-Дону сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.