Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ярославская область подготовила приглашения перепутавшим города болельщикам из Швейцарии

Общество
19 июня, 21:11 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, июня. /ТАСС

Швейцарским туристам предложат посетить Ростов Великий, сообщили в департаменте туризма региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Центр развития туризма Ярославской области направит приглашения посетить Ростов Великий футбольным болельщикам из Швейцарии, перепутавшим при бронировании отеля города Ростов-на-Дону и Ростов Великий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента туризма региона.

"Центр развития туризма Ярославской области решил выслать приглашения ошибившимся швейцарским туристам. В ближайшее время им будет предложено посетить один из древнейших городов Ярославской области - Ростов Великий" , - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте, теперь гостиницы Ростова Великого заранее связываются с туристами, забронировавшими номера в период проведения чемпионата мира по футболу. Сотрудники отелей уточняют правильность данных.

Болельщики из Швейцарии, приехавшие 16 июня на матч с участием сборной своей страны в Ростов-на-Дону, по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом Ярославской области. Оператор службы 112 указал болельщикам на ошибку и помог с размещением.

Сборная Бразилии 17 июня в Ростове-на-Дону сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область Ярославская область
Страны
Россия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости